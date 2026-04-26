【オランダ・エールディビジ第31節】(ラット・フェルレフ・スタディオン)NAC 0-2(前半0-2)アヤックス<得点者>[ア]オスカル・グロフ(20分)、ミカ・ゴドツ(41分)<警告>[ア]板倉滉(78分)、ボウト・ベグホルスト(85分)観衆:20,191人