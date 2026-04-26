エールディヴィジ 25/26の第31節 NACブレダとアヤックスの試合が、4月26日03:00にラト・フェルレフ・スタディオンにて行われた。 NACブレダはモウサ・ソマノ（FW）、ラウル・パウラ（MF）、モハメド・ナッソー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアヤックスはミカ・ゴドツ（FW）、ワウト・ウェフホルスト（FW）、スティーブン・ベルフハイス（FW）らが先発に名を連ねた。