◇パ・リーグロッテ5―０ソフトバンク（2026年4月25日熊本）ロッテ・佐藤都志也捕手（28）が、25日のソフトバンク戦でプロ7年目で初となる1試合2打席連続本塁打を記録した。全5得点のうち4打点をマークし、球団15年ぶり4度目の熊本での試合で、1975年の太平洋戦以来51年ぶりの同地での白星に貢献した。捕手としては球団史上初の「7人継投完封」に導いた。左中間へせり出した天然記念物クスノキがリブワーク藤崎台球場の