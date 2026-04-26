◇セ・リーグDeNA2―7巨人（2026年4月25日横浜）DeNAの昨秋ドラフトで最年長指名された27歳の同4位左腕・片山がほろ苦デビューだ。チームの7連勝が懸かる中、本拠地でプロ初登板初先発。初回から甘く入ったボールを狙われて失点を重ね、2回2/3を9安打7失点で敗戦投手になり「ストレートでも変化球でも自分の投球ができず、迷惑をかけてしまった」と反省。毎回の3盗塁を許すなど課題が残り、相川監督は「次に向かってい