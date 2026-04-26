DeNA・牧秀悟内野手（28真）が25日、右太腿裏の肉離れのため出場選手登録を外れた。相川監督が明らかにした。24日の巨人戦の3回に三塁内野安打を放った際に一塁への走塁でバランスを崩し、右太腿裏を痛めて途中交代していた。相川監督は今後について「まあ（リハビリを）やりながらというか」と言葉を濁したが、長期離脱は避けられない状況となった。3月のWBCに2大会連続で出場した牧は、開幕から全試合に出場し打率・333、2本