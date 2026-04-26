◇パ・リーグロッテ5―０ソフトバンク（2026年4月25日熊本）ロッテの先発・種市が緊急降板し、長期離脱する可能性が出てきた。初回2死三塁から柳田の一塁方向へのファウルで一塁カバーに向かおうとした直後、左脚を押さえて倒れ込んだ。ふくらはぎ付近を押さえて苦悶（くもん）の表情を浮かべ、立ち上がることができず担架で運ばれて退場。熊本市内の病院に向かった。サブロー監督は検査の結果が出てないとした上で「結