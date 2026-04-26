巨人・吉川尚輝内野手（31）が、26日DeNA戦（横浜）から1軍に合流する。2年目の石塚がこの日の同戦前に下半身のコンディション不良を訴え、病院で検査。阿部監督は「（石塚は）抹消されると思う。明日（26日）、吉川尚輝と代えます」と説明した。吉川は昨年の両股関節手術から、5日の3軍戦で実戦復帰。ファーム・リーグでは8試合に出場し打率・320をマークしていた。また、石塚の状態について橋上オフェンスチーフコーチは