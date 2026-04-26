◇セ・リーグ巨人7―2DeNA（2026年4月25日横浜）好救援で記念の白星だ。又木が、7―2の3回2死満塁で降板した先発・マタに代わり2番手で登板。京田を1球で一ゴロに斬ると、計3回1/3を2安打無失点に抑えて、3年目、通算11試合目でプロ初勝利をつかんだ。「うれしいです。一喜一憂せずに準備していたので、結果につながって良かった」日川（山梨）から東京情報大に進み日本生命入り。社会人2年目は指名漏れを経験した。日