◇セ・リーグヤクルト2―５中日（2026年4月25日バンテリンD）右打者8人を並べたヤクルト打線は不発だった。試合前時点で左打者の被打率.162に対し、右は同・267の大野攻略を目指したが、7回までわずか3安打で無得点。池山監督は「相手の技術の方が一枚上手だった」と振り返った。今季2度目の連敗で、土日も9試合目で初黒星。ホワイトソックス・村上が本塁打した日の全勝も8戦目で止まったが、指揮官は「また明日（26