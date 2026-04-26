◇セ・リーグ巨人7―2DeNA（2026年4月25日横浜）巨人の坂本が通算安打数で歴代10位に並んだ。2戦連続先発出場で、3―0の3回1死一塁から片山のチェンジアップを三塁強襲内野安打。通算2452安打で土井正博と並び「今シーズンは全然打てていないので、打てるように頑張ります」と上積みに意欲を見せた。