◇パ・リーグ西武9―7楽天（2026年4月25日楽天モバイル）西武は4番・カナリオ、5番・林安可（リン・アンコー）の新打順が機能した。初回2死二塁からは2人の連打で2点を先制。同点の8回2死二塁では、3番・渡部から林安可の右越え2号2ランを含む3連打で4得点を挙げた。4打数3安打の林安可は「あの場面で一本打てて、本当に良かった」と振り返り、西口監督も「2死からでも点が取れる。いい形になっている」と称えた。