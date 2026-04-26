体重無差別で争う柔道男子の全日本選手権は、２６日に日本武道館で行われる。２５日は都内の講道館で会見が行われ、パリ五輪９０キロ級銀メダルの村尾三四郎（ＪＥＳエレベーター）は「全日本は憧れで取りたいタイトルの一つ」と気合を込めた。高校３年以来８年ぶりの出場。２０１２年大会を制した加藤博剛以来１４年ぶりの９０キロ級Ｖを狙う。「初戦から対重量級が続く。ポイントはいかに消耗しないか。投げて勝つ、一本を取