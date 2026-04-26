◇パ・リーグ西武9―7楽天（2026年4月25日楽天モバイル）本来目指していた初勝利の形ではない。だから、西武・篠原は照れくさそうだった。高卒2年目の今季は、チーム事情もあって先発から中継ぎに転向。通算8試合目の登板で「本当は先発で初勝利したかった。でも、素直にうれしいです」と初々しい笑顔を見せた。最速157キロの剛速球を誇る右腕。緊迫の場面でマウンドを託されたのは首脳陣の期待の表れだった。5―5の7回