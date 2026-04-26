◇パ・リーグロッテ5―０ソフトバンク（2026年4月25日熊本）ロッテは種市のアクシデントで緊急登板した八木が、2回1/3を2安打無失点。昨年まで0勝の右腕が、今季5試合目で早くも3勝目を手にした。「（種市が）長いイニングを投げると思っていたんで。正直ビビりました」。初回2死三塁を切り抜けると、直後に味方が4点を先制。同点で登板した3試合は全て勝利しており「本当にみんなのおかげって感じです」と感謝した。