「ミラノ・コルティナ五輪・パラリンピックＴＥＡＭＪＡＰＡＮ応援感謝パレード」（２５日、日本橋）ミラノ・コルティナ五輪・パラリンピックの日本選手団による「応援感謝パレード」が２５日、東京・日本橋で行われた。フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得し、現役引退を発表した三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組（木下グループ）が、今後はプロスケーターとして活動することを明かした。同女子銀メ