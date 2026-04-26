◇パ・リーグ楽天7―9西武（2026年4月25日楽天モバイル）楽天は同点の8回に登板した5番手の西垣が林安可に2ランを浴びるなど、5安打4失点で初黒星。「甘かったです。中に入ってしまった」と手痛い一発を悔やんだ。この日は三木監督の49歳の誕生日。4回に一時逆転となる右越え2号3ランを放った辰己は「素晴らしい監督。何よりも勝利がいい誕生日プレゼントになると思っていたんですけど」と話した。