「ＮＴＴジャパンラグビーリーグワン、神戸４９−２８東京ＳＧ」（２５日、神戸ユニバー記念競技場）２位の神戸は東京ＳＧに４９−２８で勝ち、１４勝２敗とした。東京ＳＧは７勝９敗。埼玉は相模原に５７−１９で快勝して７連勝し、１５勝１敗で首位を守った。東京ベイは三重を５４−２１で下し、１３勝３敗の３位。横浜は昨季王者のＢＬ東京を５０−２６で破り、５勝１１敗とした。ＢＬ東京は９敗目（７勝）を喫した。大歓