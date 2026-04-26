◇セ・リーグ巨人7―2DeNA（2026年4月25日横浜）【辻発彦視点】巨人・平山のホームランは変化球3つで2―1となった後の直球を狙い打ったもの。コンパクトに振って左中間のあそこまで飛ばすパンチ力は魅力だ。次の打席はチャンスを広げる右前打。DeNAのルーキー・片山は球威がなく、外角一辺倒の配球になっていた。平山は外角に的を絞って2球目のカーブを流し打った。1軍で生き残っていくために勢いだけではなく相手の配