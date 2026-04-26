京都開幕週の日曜メイン11Rは勝ち馬に安田記念（6月7日、東京）の優先出走権が与えられる「第57回マイラーズC」。本命は一昨年の朝日杯FS覇者アドマイヤズームに託す。昨年の始動戦ニュージーランドT2着後、2度目のG1制覇を狙ったNHKマイルCはスタートを決めてスムーズに流れに乗ったが、ゴーサインに全く反応せず。道中で落鉄するアクシデントが響いて14着に敗れた。夏場は放牧に出され、秋初戦のスワンS6着と3歳シーズンは本