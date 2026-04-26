ＳＴＵ４８の石田千穂（２４）が２５日、都内で行われた３ｒｄ写真集「天職」（集英社）の囲み取材に出席した。石田はグループからの卒業を発表しており、今作が「卒業写真集」となる。記念の一冊に「本当にお姉さんになったなと思いました。自信作です」と誇った。シンガポールの開放的な雰囲気の中で撮影を行い、ランジェリーやビキニ姿などを収められており「お尻がたくさん出ているのが挑戦したポイント。胸よりはお尻かな