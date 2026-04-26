俳優で「少年隊」の植草克秀（59）が25日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜後9・00）に出演。新車を買って1週間でダメにしてしまった、まさかの出来事を明かした。その車はランドローバーのディスカバリー。それまではポルシェやフェラーリなどスポーツカーに乗り続けており、四駆には興味がなかった植草だったが、友人に誘われて見に行ったところ「いいね」と一目ぼれ。乗りたいと思っていたエンジ色の車があった