フローラS過去10年の3連単平均配当は26万円超。とにかく荒れるオークストライアルだが、今年のAIのジャッジは「1強」。◎に指名したラフターラインズは指数97。めったにお目にかかれない断トツの数値だ。デビュー4戦全てで上がり3F最速をマーク。ここ2戦は3着止まりだが、いずれも牡馬の強豪相手に、メンバー唯一となる3F32秒台の末脚で追い上げた。数々の実力馬を送り出してきた名門“バラ一族”の新たな女王候補に期待だ。買