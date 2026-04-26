歌手の小林幸子（７２）が２５日、千葉市の幕張メッセで行われた日本最大級のインターネットの祭典「ニコニコ超会議２０２６」に出演。圧巻のパフォーマンスを披露した。会場内に設置された盆踊りブースの「超ネオやぐら」に降臨すると、特注したドレス＆ヘッドドレスを身につけ、桜の化身「花咲かばあさん」の姿に変身。「枯れ木に花を咲かせましょう！」と呼びかけ「和楽千本櫻」「千本桜」を続けて熱唱した。会場にはフ