昨年１０月に両股関節の手術を受けた巨人の吉川尚輝内野手（３１）が、２６日から１軍に復帰することが決まった。２５日の２軍・中日戦（ナゴヤ）に「３番・二塁」で先発出場。５回の守備から途中交代し、試合後は大きな荷物を持ってバスに乗り込んだ。２軍戦８試合に出場して、打率３割２分と好調。守備でも軽快な動きを披露し、順調な回復ぶりを示している。阿部監督は当初、より万全な状態で昇格させる方針を示していたが、