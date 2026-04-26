◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―７巨人（２５日・横浜）プロ初アーチの平山は、オープン戦の時（３月１５日に本塁打含む猛打賞）にも書いたのだが、バットの軌道がとてもいい。インサイドアウトに出るから、バットがしなる感じで、インパクトでボールとバットが長く、くっついているように見える。だから左中間の方向に上がった打球にも角度がついて、飛距離も出る。決して長距離砲というタイプではないがホームランも打てる