「東京六大学、慶大３−２明大」（２５日、神宮球場）第３週の１回戦２試合が行われ、慶大と法大が開幕３連勝した。慶大は渡辺和大投手（４年・高松商）が９三振を奪い完投。昨秋優勝の明大に３−２で競り勝った。法大は中村騎の本塁打などで加点し、早大を６−２で破った。最後まで丁寧に投げ込み昨秋・王者の明大を抑え込んだ。今秋ドラフト候補の渡辺和が８安打２失点９奪三振で昨春以来、１年ぶりの完投勝利。「明大に１