「オリックス４−２日本ハム」（２５日、京セラドーム大阪）あと一歩が押し切れない。日本ハムは今季３度目の３連敗で、同最多タイの借金３となって５位転落。新庄監督は「モーレの爆発を待つしかないですよ。みんな信じて待ちましょう」と、レイエスの復調に希望を込めた。頼れる主砲が三度の好機に凡退。２点差と迫ってなお２死満塁の七回は、吉田に一邪飛に打ち取られた。昨季・３６１の得点圏打率が今季はまだ・２２２。