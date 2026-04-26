「ＪＡＢＡ京都大会、日本生命１−０ツネイシブルーパイレーツ」（２５日、わかさスタジアム京都）日本生命のエース・斎藤礼二投手（２５）が入社後初の完封で、近畿地区唯一の準決勝進出を導いた。「変化球も真っすぐも低めに決まった」と抜群の制球力で五回まではわずか被安打１。六回から八回は毎回先頭に安打を許しピンチを背負うも、「全員抑えてやる」とギアを上げ、得点を許さなかった。１１３球を投げ５安打１四球１