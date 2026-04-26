「巨人７−２ＤｅＮＡ」（２５日、横浜スタジアム）女子プロゴルファーの都玲華（２２）＝大東建託＝が２５日、「スポーツ観るなら！Ｕ−ＮＥＸＴＤＡＹ」として開催されたＤｅＮＡ−巨人戦の始球式に登場。名前にちなんだ背番号「３８５」のユニホーム姿での投球も、左へ大きく外れる悔しい結果に。ＤｅＮＡ・東にも助言をもらっていた中、自己採点は「５点」と振り返るも「でも良い経験をさせてもらいました。ゴルフより