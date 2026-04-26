過去10年で傾向を探る。☆前走クラス1勝クラス組【5・3・2・57】が最多勝。重賞組は【3・5・5・33】。未勝利組は【0・2・3・30】と結果が出ていない。☆前走着順1着【5・4・3・51】が中心。2着は【1・1・1・13】、3着は【0・0・3・11】、4着は【2・1・0・16】、5着は【1・0・1・9】で、前走好走馬を素直に信頼していい。☆人気1番人気【1・2・0・7】、2番人気【1・3・2・4】、3番人気【2・0・0・8】と上位人気の信頼