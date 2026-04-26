「巨人７−２ＤｅＮＡ」（２５日、横浜スタジアム）クールに拳を握ったが、仲間の喜ぶ姿に巨人・平山は無邪気な笑みを浮かべた。左中間席中段まで運んだプロ１号だ。「イケーと思いながら走っていました。思いが届いてくれたかなと思います」。勝利に貢献した２安打１打点に少し胸を張った。１点をリードした二回。先頭で打席に入ると、高めの直球を思い切り振り抜いた。「マックス」の当たりと振り返った放物線がスタンドま