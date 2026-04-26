（１）マスカレードボール（手塚久師）追い切った後、体調がアップしてカイ食いも良くなり、最高の状態かなと思う。枠は内過ぎるより、このあたりでちょうどいい。（右回りを含めて）コースについては気にしていなくて十分こなせるのでは。（２）ロマンチックウォリアー（シャム師）前走後も元気だし、精神面の状態も良さそう。追い切りはボウマン（レースはマクドナルド）に乗ってもらって、いつもいい報告をしてくれる。木曜