過去10年で傾向を探る。☆前走クラスG2組【6・1・0・7】が圧倒的。G3組は12頭が馬券に絡んでいる。G1組は【0・0・2・4】、条件戦組は【1・0・1・6】。オープン組は【0・3・2・43】と結果が出ていない。☆世代4歳が【4・5・3・27】で勝率、連対率トップ。複勝率1位は【3・1・6・21】の5歳。7歳以上は5頭が馬券に絡んでいて、全て5番人気以下の伏兵だった。☆前走着順1着【3・1・2・21】、2着【2・1・2・7】、3着【1・