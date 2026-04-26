歌手の小林幸子（72）が25日、千葉・幕張メッセで開催された「ニコニコ超会議2026」に“花咲かばあさん”として桜の新衣装で登場した。観客がひれ伏し「幸子様！」と歓声を上げる中、会場を堂々と練り歩いてステージへ。桜の花びらで埋め尽くされた重さ約1キロの巨大なヘッドドレスを身に着けた姿に変身し「我こそは花咲かばあさんなり！さあ、枯れ木に花を咲かせましょう！」と宣言。桜吹雪が舞う幻想的な演出で「和楽・千本