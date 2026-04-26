「オリックス４−２日本ハム」（２５日、京セラドーム大阪）トミー・ジョン手術からの完全復活を目指すオリックス・吉田が、５７４日ぶりの１軍昇格を果たし、２点差に追い上げられた七回２死満塁の、どきつい場面で登場。昨季本塁打王のレイエスに物おじすることなく、内角に食い込むツーシーム１球で一邪飛に仕留め、雄叫び。今季初ホールドを記録した「とりあえず投げることの不安はなかったし、京セラではああいう場面で