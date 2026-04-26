「ゲージツ家のクマさん」の愛称で親しまれ、1980年代にフジテレビ「笑っていいとも！」にも出演した美術家の篠原勝之（しのはら・かつゆき）さんが17日、肺炎のため奈良市の病院で死去した。84歳。札幌市出身。故人の遺志で葬儀・告別式は行わない。篠原さんのインスタグラムで25日に発表された。篠原さんが17日朝に近親者に口頭で託したという「ついにね、オサラバの時がきちゃったよ。いっぱい感謝して、旅にいきます。ア