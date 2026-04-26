（１）ジャンタルマンタル（松井助手）前回、香港に来た時は初めてで少し周りを気にしたり、力んだりしていました。それに比べると今回は2度目で落ち着いて調教できて、馬房でも穏やかに過ごせています。枠は内過ぎず外過ぎず、ちょうどいいと思います。（２）ヴォイッジバブル（チャウ）体もストライドも大きいけど滑らかな動きで、おとなしくて乗りやすい。一度、乗せてもらって感触をつかめたし、重量五分ならさらにいい走