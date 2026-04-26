「巨人７−２ＤｅＮＡ」（２５日、横浜スタジアム）巨人・坂本が三回に三塁強襲の内野安打を放って、通算２４５２安打目を記録。プロ野球歴代１０位の土井正博に並んだ。ついにトップ１０入りとなったが、試合後には「まだ今シーズン全然打てていないので、もっと打てるように頑張ります」と淡々。歴代９位の球団ＯＢ・長嶋茂雄は２４７１安打を放っており、先輩の記録まで残り１９本とした。