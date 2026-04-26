俳優で「少年隊」の植草克秀（59）が25日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜後9・00）に出演し、「少年隊」の東山紀之（59)、錦織一清（60）と出会った時のことを振り返った。植草は13歳だった1980年2月に事務所入り。1985年に「少年隊」としてデビューした。芸能界入りのきっかけを聞かれた植草は「僕の友達が芸能界に興味があって、僕の写真を一緒に送って、で、友達が落っこちちゃった。自分が入っちゃったんで