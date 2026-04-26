ダービートライアル「第33回青葉賞」が25日、東京競馬場で行われ、4番人気ゴーイントゥスカイが中団から鋭く伸びて重賞初制覇を達成。新コンビを組んだ武豊は24年シュガークン以来となる青葉賞4勝目を飾った。2着タイダルロックと共にダービー（5月31日、東京）の優先出走権を獲得。管理する上原佑紀師（36）は皐月賞に出走した3頭と合わせ、24年ぶりとなるダービー4頭出しの偉業が見えてきた。上原佑厩舎から、またも新星誕生