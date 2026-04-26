タイダルロックが2着に入り、ダービーの切符をつかんだ。直線は勝ち馬との激しい追い比べ。上がり3F2位となる33秒2の末脚で猛追したが、3/4馬身及ばなかった。鞍上の三浦は「やっぱり雄大なフットワークが持ち味の馬なので、今日は東京で良さを生かせたと思います。一瞬は勝ち馬を捉えられそうだったけど、相手にはまだ余裕がありました」と回顧。それでも「ここを使って一つ、二つと上がりそうな感じはしますよ」と大舞台に向