▼3着ブラックオリンピア（友道師）直線で外に出したかったけど、前が詰まってしまった。そこでスピードを上げられなかったのが痛かった。▼4着ノチェセラーダ（ディー）4コーナーでは勝てる手応えだったけど、まだ体がしっかりしていない分、脚色が一緒になってしまった。成長すれば楽しみです。▼5着ミッキーファルコン（田辺）ゲートの中が良くなくて、スタートで絶望的な位置になってしまった。それでも後半の走りは良か