事故のあったウクライナのチョルノービリ（チェルノブイリ）原発4号機を覆うシェルター＝22日（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）欧州委員会は25日、チョルノービリ（チェルノブイリ）原発事故から26日で40年となるのを前に、ウクライナ侵攻を続けるロシアに対し核関連施設への攻撃を停止するよう求める声明を出した。ロシアは2022年2月の侵攻開始後、チョルノービリ原発を約1カ月占領し、ウクライナが奪還