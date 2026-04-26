アジアの舞台で起きた蛮行に、欧州メディアも注目した。現地４月25日にサウジアラビアのジッダで行なわれたACLE決勝のアル・アハリ・サウジ対町田の一戦。スコアレスで迎えた68分、町田が数的優位になる。町田のFWテテ・イェンギと、アル・アハリ・サウジのDFザカリア・ハウサウィが激しくボールを奪い合う。プレーが切れた直後、両者は睨み合うと、ハウサウィは躊躇なくイェンギの顔面に強烈な頭突きをくらわせたのだ。