高梨は大人の雰囲気を漂わせた(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪、ジャンプ混合団体銅メダリストの高梨沙羅が自身のインスタグラムを4月25日に更新。印象激変の姿を公開している。【画像】モデルさん？印象がらりの高梨沙羅の実際の様子高梨は「GIVENCHY IRRESISTIBLE PATISSERIEポップアップイベントにお邪魔しました」「パティスリーのような可愛らしい空間でした」と、高級ブランド「GIVENCHY」のポップアップイベ