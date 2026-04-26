年間68発ペースで打ちまくっている村上(C)Getty Iamges開幕前の“疑念”は吹き飛ぶほどの勢いで、村上宗隆（ホワイトソックス）の声価が急騰している。価値が高まる最大の要因は、自慢の打撃だ。元巨人助っ人投手のマイルズ・マイコラスから第11号を放った現地時間4月24日のナショナルズ戦終了時点で26試合に出場している村上は、打率.256、11本塁打、20打点、出塁率.398、長打率.622、OPS1.022と上々のスタッツを記録。直近7