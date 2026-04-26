「巨人７−２ＤｅＮＡ」（２５日、横浜スタジアム）プロ３年目の巨人・又木が好救援でプロ初勝利を記録した。三回２死満塁での登板となったが、１球で京田を一ゴロに料理。「降板したマタのカバーもできたのがよかったので、そこは投手陣のチームプレーかなと思います」と胸を張った。続投となったその後も力投を見せ、３回１／３を２安打無失点とＤｅＮＡに流れを渡さない。「死に物狂いで何とか食らいつこう」という思いで