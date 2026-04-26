京都11R・天王山Sは12頭立てのブービー人気ジュンウィンダム（牝6＝浜田、父カレンブラックヒル）が後方待機から直線鋭く伸びて豪快に差し切り、通算5勝目を挙げた。国分優は「ハイペースでリラックスして運べて、その分はじけてくれた。気持ちもかみ合ったし、展開も向いてくれた」とにっこり。近走は大敗続きだったが、折り合いに専念してきた積み重ねが最高の形で結実した。「前走も原くんがしっかり我慢させていたので」と