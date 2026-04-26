【競走除外】▽6R…ダーコ（馬場入場後に左後肢ハ行）【競走中止】▽3R…ビロングトゥミー（向正面＝発走後まもなく内側に斜行した馬の影響を受け歩様を乱した）▽4R…ナックエルドラド（2周目6号障害着地時に転倒）【過怠金】▽2R…森田1万円（決勝線手前外斜行）▽5R…幸1万円（ムチの使用法）【戒告】▽2R…松山（発走後まもなく内斜行）、藤懸（3角通過後内斜行）▽3R…西村淳（発走後まもなく内斜行）