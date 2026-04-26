俳優で「少年隊」の植草克秀（59）が25日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜後9・00）に出演し、初めて所有した愛車の思い出を語った。植草が初めて所有した車は「BMW アルピナ C1-2.3（E30型）」。植草は子供の頃からスポーツカーが好き、ポルシェが好きと語っていたため、なぜ初めての車はポルシェでなかったのか？と聞かれると「実は、先輩が乗っていた車なんですよ。先輩が“買わないか？”って話になって、譲